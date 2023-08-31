Первые в истории часы Apple Watch напечатанные на 3D-принтере выйдут уже в 2023 году

Столь инновационный подход предполагает использование 3D-принтеров для создания стальных корпусов некоторых будущих смарт-часов.

Технология, известная как «binder jetting», заключается в использовании порошкового вещества, которое после печати проходит процесс синтеринга. Этот метод позволяет ускорить сборку продукта и снизить его экологический след, утверждает источник.

Стоит отметить, что не все модели Apple Watch Series 9 будут произведены с использованием нового процесса 3D-печати. Apple планирует ограничить экспериментальный выпуск лишь определёнными моделями из нержавеющей стали.

Данная новация является частью более широкой стратегии Apple по переходу на устойчивые и экологически чистые материалы. Например, компания также планирует отказаться от использования кожи в чехлах для телефонов в пользу нового материала.