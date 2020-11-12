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Первые владельцы Xbox Series X пожаловались на проблемы дисковода консоли
К счастью, данный недостаток, вроде как, не выводит саму приставку из строя
10 ноября 2020 года стартовали продажи новеньких Xbox Series X и S по всему миру. И, как это часто бывает на старте игровых приставок, в сети появились жалобы первых владельцев Series X на проблемы дисковода консоли.
По словам интернет-пользователей, новейшая консоль Microsoft не смогла избежать массового брака в первых ревизиях, из-за чего даже в момент покоя привод приставки очень сильно шумит. Многие Twitter-аккаунты сочли своим долгом опубликовать соответствующие видеоролики, в которых видно, что “старшая” новая консоль по звучанию напоминает использующего перфоратор надоедливого соседа.
Отметим, что на жизнеспособность консоли данная проблема, вроде как, пока что не повлияла. В отличие от той же Xbox 360, которая на старте демонстрировала “три красных огня смерти”, после чего отказывалась дальше работать.