Первые владельцы Xbox Series X пожаловались на проблемы дисковода консоли

По словам интернет-пользователей, новейшая консоль Microsoft не смогла избежать массового брака в первых ревизиях, из-за чего даже в момент покоя привод приставки очень сильно шумит. Многие Twitter-аккаунты сочли своим долгом опубликовать соответствующие видеоролики, в которых видно, что “старшая” новая консоль по звучанию напоминает использующего перфоратор надоедливого соседа.

Отметим, что на жизнеспособность консоли данная проблема, вроде как, пока что не повлияла. В отличие от той же Xbox 360, которая на старте демонстрировала “три красных огня смерти”, после чего отказывалась дальше работать.