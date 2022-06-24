Первый AR/VR-шлем Apple выйдет уже в январе 2023 года

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Первый AR/VR-шлем Apple выйдет уже в январе 2023 годаА это значит, что ждать осталось всего-ничего
В начале месяца Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2022. На ней она показала iOS 16, iPadOS 16 и macOS 13. Также корпорация представила свой новый компьютерный процессор — Apple M2.
Но, как ни странно, Apple не анонсировала самый ожидаемый продукт последнего времени — свои первые AR/VR-шлем. Скорее всего, тому было множество причин. Но как скоро нам стоит ждать появления новинки?
Внести немного ясности решил популярный аналитик Минг-Чи Куо. По его словам, яблочная компания представит девайс уже в начале 2023 года. Если быть точнее, речь идёт о январе.
Кроме того, потенциально огромный спрос на китайском рынке и AR/MR новинка от Apple, которая, вероятно, выйдет в январе 2023 года, также будет способствовать дальнейшему быстрому росту сектора гарнитур.
Минг-Чи Куо
Напомним, что ранее господин Куо также предсказывал появление первых «умных» часов Apple. Правда они, по его словам, будут представлены не раньше 2024 года.