Первый AR/VR-шлем Apple выйдет уже в январе 2023 года

Но, как ни странно, Apple не анонсировала самый ожидаемый продукт последнего времени — свои первые AR/VR-шлем. Скорее всего, тому было множество причин. Но как скоро нам стоит ждать появления новинки?

Внести немного ясности решил популярный аналитик Минг-Чи Куо. По его словам, яблочная компания представит девайс уже в начале 2023 года. Если быть точнее, речь идёт о январе.