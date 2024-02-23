Первый частный космический модуль Одиссей достиг поверхности Луны

Это важное событие знаменует собой новую эру в освоении космоса, где частные компании играют все более важную роль. Одиссей достиг поверхности в южном полярном регионе Луны сегодня, 23 февраля 2024 года.

Посадка прошла не без проблем: из-за неполадок с лазерными дальномерами спуск пришлось отложить на два часа. Но инженеры Intuitive Machines справились с ситуацией, и Одиссей успешно достиг поверхности нашего спутника.

Это первый случай в истории, когда частный космический аппарат совершил посадку на Луну. Одиссей несет на борту несколько научных инструментов, которые будут использоваться для изучения лунного грунта и атмосферы.

Кроме того, модуль оснащен камерой, которая будет транслировать видео с поверхности Луны.