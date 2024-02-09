Первый частный выход в открытый космос отложен до лета

Опубликовано 09 февраля 2024, 23:47
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Первый частный выход в открытый космос отложен до летаДля обеспечения безопасности
Пилотируемый космический полет миссии Polaris Dawn, организованной миллиардером Джаредом Айзекманом, задерживается с апреля до лета. Этот исторический полет представляет собой первый космический прогулочный выход, выполненный частными лицами. Кроме того, миссия направлена на тестирование космического интернет-сервиса SpaceX Starlink и проведение научных экспериментов.
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Polaris Dawn, использующая оборудование SpaceX, отправит четырех человек на земную орбиту на корабле Crew Dragon, запущенном на ракете Falcon 9. Задержка обусловлена дополнительным временем на разработку для обеспечения безопасности и достижения целей миссии.
Миллиардер Джаред Айзекман возглавит миссию, а в команде будут участвовать выходец ВВС США полковник Скотт Потит, а также сотрудники SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон. Планируется, что Polaris Dawn проведет до пяти дней в земной орбите, не направляясь к Международной космической станции. Помимо этого, миссия собирается собрать средства для исследовательского госпиталя Сент-Джуд в Мемфисе.