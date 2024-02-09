Первый частный выход в открытый космос отложен до лета

Polaris Dawn, использующая оборудование SpaceX, отправит четырех человек на земную орбиту на корабле Crew Dragon, запущенном на ракете Falcon 9. Задержка обусловлена дополнительным временем на разработку для обеспечения безопасности и достижения целей миссии.

Миллиардер Джаред Айзекман возглавит миссию, а в команде будут участвовать выходец ВВС США полковник Скотт Потит, а также сотрудники SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон. Планируется, что Polaris Dawn проведет до пяти дней в земной орбите, не направляясь к Международной космической станции. Помимо этого, миссия собирается собрать средства для исследовательского госпиталя Сент-Джуд в Мемфисе.