Первый человек с чипом Neuralink рассказал в соцсети Маска, как себя чувствует

Опубликовано 28 марта 2024, 11:15
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Первый человек с чипом Neuralink рассказал в соцсети Маска, как себя чувствуетИ даже заступился за компанию
Недавно компания Илона Маска Neuralink провела презентацию результатов имплантации своего нейрочипа 29-летнему Нолану Арбо, который стал первым пациентом компании.
© Neuralink
Арно может действовать силой мысли посредством импланта Neuralink, в частности, после презентации он создал себе аккаунт в соцсети Х и рассказал, как себя чувствует.
Арно подчеркнул, что в целом у него хорошее самочувствие, учитывая, что этот человек парализован ниже плеч. Он рад, что ему вживили чип, так как теперь может управлять силой мысли компьютером и играть в видеоигры. Также пациент заступился за Neuralink, заявив, что все, обвинявшие компанию в жестоком обращении с обезьянами, на которых проводились первые эксперименты, — «сборище идиотов».
«Впереди ещё много работы, но имплант уже изменил мою жизнь», — подчеркнул Арбо в своём сообщении.