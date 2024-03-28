Первый человек с чипом Neuralink рассказал в соцсети Маска, как себя чувствует

Арно может действовать силой мысли посредством импланта Neuralink, в частности, после презентации он создал себе аккаунт в соцсети Х и рассказал, как себя чувствует.

Арно подчеркнул, что в целом у него хорошее самочувствие, учитывая, что этот человек парализован ниже плеч. Он рад, что ему вживили чип, так как теперь может управлять силой мысли компьютером и играть в видеоигры. Также пациент заступился за Neuralink, заявив, что все, обвинявшие компанию в жестоком обращении с обезьянами, на которых проводились первые эксперименты, — «сборище идиотов».

«Впереди ещё много работы, но имплант уже изменил мою жизнь», — подчеркнул Арбо в своём сообщении.