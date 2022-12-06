Первый гражданский самолёт на жидком водороде от Airbus выйдет уже к 2035 году

По словам специалистов Airbus, передовые силовые агрегаты будут заключаться в большие капсулы. Их планируется закрепить под крыльями в тех местах, где обычно располагаются турбины лайнеров.

Каждая такая капсула получит внтуреннюю ёмкость для водорода и криогенное охлаждающее оборудование. С её помощью планируется поддерживать водород в состоянии ниже температуры кипения (при -253 °C).