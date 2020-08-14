Первый игровой ноутбук от Honor оснастят процессором Intel

Таким образом, игровая линейка Honor Hunter как минимум в самом начале будет основываться на базе процессоров от “синих”. Это, в свою очередь, означает, что низких цен от устройств ожидать вряд ли стоит, а также то, что многие фанаты бренда могут отказаться от покупки игровых ноутбуков компании из-за их возможной дороговизны. Стоит также отметить, что до сих пор неясно, какие именно решения от Intel будут использованы в новой игровой линейке.