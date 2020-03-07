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Первый инфицированный коронавирусом в России человек пошел на поправку
Но зато зафиксировано шесть новых случаев заболевания
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о том, что первый инфицированный коронавирусом в России человек все-таки пошел на поправку — уже в ближайшие несколько дней его планируется выписать из больницы.
”У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем”, — рассказала представитель мэрии столицы.
При этом напомним, что согласно последним данным, совсем недавно было зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом в России — пять из них в Москве и один в Нижнем Новгороде. У каждого из них признаки заболевания COVID-19 выявились после возвращения из Италии, где они находились в последние две недели.