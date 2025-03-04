Первый коммерческий биокомпьютер на клетках человека CL1 поступит в продажу в 2025 году

Теперь технология доступна исследователям через облачный сервис «Wetware-as-a-Service» (WaaS) или в виде физического устройства.

CL1 откроет новые возможности в медицине, фармакологии и робототехнике, а также поможет исследовать болезни мозга.

Продажи стартуют во II половине 2025 года, цена устройства составит около $35 000.