Наука и технологии
Опубликовано 04 марта 2025, 07:22
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Первый коммерческий биокомпьютер на клетках человека CL1 поступит в продажу в 2025 году

Вот уж где точно будет киберпанк
Австралийская Cortical Labs представила CL1 — первый коммерческий биокомпьютер, в котором клетки человеческого мозга интегрированы с кремниевым чипом.
Первый коммерческий биокомпьютер на клетках человека CL1 поступит в продажу в 2025 году
© Ferra

Разработка обещает революцию в вычислениях, предлагая быстрее обучаемый, энергоэффективный и адаптивный ИИ, превосходящий традиционные AI-чипы.

CL1 использует нейронные сети на основе живых клеток, размещенных на электродных массивах.

Они формируют гибкие связи, обучаясь в реальном времени. В 2022 году Cortical Labs уже привлекла внимание, научив такие нейросети играть в Pong.

Первый коммерческий биокомпьютер на клетках человека CL1 поступит в продажу в 2025 году
© New Atlas

Теперь технология доступна исследователям через облачный сервис «Wetware-as-a-Service» (WaaS) или в виде физического устройства.

CL1 откроет новые возможности в медицине, фармакологии и робототехнике, а также поможет исследовать болезни мозга.

Продажи стартуют во II половине 2025 года, цена устройства составит около $35 000.