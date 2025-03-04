Первый коммерческий биокомпьютер на клетках человека CL1 поступит в продажу в 2025 году

Опубликовано 04 марта 2025, 07:221 мин.
Первый коммерческий биокомпьютер на клетках человека CL1 поступит в продажу в 2025 годуВот уж где точно будет киберпанк
Австралийская Cortical Labs представила CL1 — первый коммерческий биокомпьютер, в котором клетки человеческого мозга интегрированы с кремниевым чипом.
Разработка обещает революцию в вычислениях, предлагая быстрее обучаемый, энергоэффективный и адаптивный ИИ, превосходящий традиционные AI-чипы.
CL1 использует нейронные сети на основе живых клеток, размещенных на электродных массивах.
Они формируют гибкие связи, обучаясь в реальном времени. В 2022 году Cortical Labs уже привлекла внимание, научив такие нейросети играть в Pong.
Теперь технология доступна исследователям через облачный сервис «Wetware-as-a-Service» (WaaS) или в виде физического устройства.
CL1 откроет новые возможности в медицине, фармакологии и робототехнике, а также поможет исследовать болезни мозга.
Продажи стартуют во II половине 2025 года, цена устройства составит около $35 000.