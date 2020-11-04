Наука и технологии
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Первый модернизированный ракетоносец Ту-160М с новейшими двигателями успешно поднялся в небо
И провел там почти 2.5 часа
В сети появилась информация об успешном подъеме в небо первого модернизированного ракетоносца Ту-160М. Интересной особенностью новинки, взлетевшей с аэродрома Казанского авиационного завода им. Горбунова, стало оснащение новейшими двигателями НК-32−02.
В роли командира экипажа выступил Анри Наскидянц - именно под его руководством самолет пробыл в воздухе 2 часа 20 минут, находясь при этом на высоте 6,000 метров, говорится на официальном сайте “Объединенной авиастроительной корпорации”.
В ходе полета были выполнены необходимые проверки обновлённых общесамолётных систем и бортового радиоэлектронного оборудования, установленных в рамках глубокой модернизации самолёта, а также оценена работа нового двигателя НК-32 серии 02, разработки и производства Объединенной двигателестроительной корпорации. По данным экипажа полет прошёл в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.