Первый модернизированный ракетоносец Ту-160М с новейшими двигателями успешно поднялся в небо

В ходе полета были выполнены необходимые проверки обновлённых общесамолётных систем и бортового радиоэлектронного оборудования, установленных в рамках глубокой модернизации самолёта, а также оценена работа нового двигателя НК-32 серии 02, разработки и производства Объединенной двигателестроительной корпорации. По данным экипажа полет прошёл в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

ОАК