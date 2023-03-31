Первый напечатанный на 3D-принтере отель готовится открыть свои двери для посетителей

Отель будет расположен неподалеку от города Марфа, в штате Техас. Проект разработан совместно с известной архитектурной компанией Bjarke Ingels Group. Здание будет включать в себя крытый бассейн, спа и арт-студию.

Что интеерсно, Icon также имеет договоренность с NASA о строительстве домов на Луне и Марсе. Компания даже создала в рамках сотрудничества первый 3D-печатный дом в США. Однако проект отеля — это её первый опыт в строительстве отелей.