Первый носитель «Посейдона» спущен на воду

Сегодня, 23 апреля, спустили на воду первый носитель аппаратов «Посейдон» — атомную подводную лодку специального назначения проекта 09852 "Белгород. Об этом сообщило агенство ТАСС.

Подлодку спустили на воду на «Севмаше» в Северодвинске. «Посейдон» — это беспилотного подводный аппарат с ядерной энергоустановкой.

Новая подлодка станет первым экспериментальным носителем беспилотной системы. По данным ТАСС, новая подводная лодка сможет нести на борту шесть стратегических беспилотных аппаратов.

Субмарину продолжат достраивать на воде. На 2019 год запланированы испытания ядерного реактора и швартовые испытания подлодки, в 2020 году состоятся заводские ходовые и государственные испытания, а затем её передадут флоту.