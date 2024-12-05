Первый новый гаджет Apple после провального Vision Pro выйдет в конце 2025 года

Опубликовано 05 декабря 2024, 08:071 мин.
Первый новый гаджет Apple после провального Vision Pro выйдет в конце 2025 годаКомпания углубится в сферу умного дома
После провала Vision Pro, Apple готовит свой следующий гаджет — умный дисплей, который, по слухам, может выйти в III квартале 2025 года.
Аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что устройство получит экран размером 6-7 дюймов и чип A18, аналогичный iPhone 16.
Гаджет будет напоминать iPad, оснащенный магнитным креплением, и сможет запускать приложения Apple и использовать возможности Apple Intelligence.
Устройство станет попыткой компании углубиться в сегмент умного дома, предлагая что-то более универсальное, чем HomePod или Apple TV.
Ожидается, что Apple поставит от 500 тыс до 1 млн таких дисплеев во II половине года. Кроме того, компания может представить более дорогую модель с экраном на роботизированной руке и камерами, способную выполнять функции телевизора.