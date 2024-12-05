Первый новый гаджет Apple после провального Vision Pro выйдет в конце 2025 года

Аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что устройство получит экран размером 6-7 дюймов и чип A18, аналогичный iPhone 16.

Гаджет будет напоминать iPad, оснащенный магнитным креплением, и сможет запускать приложения Apple и использовать возможности Apple Intelligence.

Устройство станет попыткой компании углубиться в сегмент умного дома, предлагая что-то более универсальное, чем HomePod или Apple TV.

Ожидается, что Apple поставит от 500 тыс до 1 млн таких дисплеев во II половине года. Кроме того, компания может представить более дорогую модель с экраном на роботизированной руке и камерами, способную выполнять функции телевизора.