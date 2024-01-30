Первый обзор шлема Apple Vision Pro вышел за два дня до выхода устройства

Первый обзор шлема Apple Vision Pro вышел за два дня до выхода устройстваДождались!
Девайс стоимостью $3500 представляет собой уникальное сочетание дополненной и виртуальной реальности, обещая перевернуть представление о мобильных технологиях.
Внезапно, новинка попала на обзор популярного YouTube-блогера MKBHD за два дня до официального релиза.
Apple Vision Pro оснащен множеством датчиков и камер, а его внешняя часть выполнена из алюминия, что придает ему солидный и стильный вид.
Для шлема имеются специальные линзы Zeiss для людей с нарушениями зрения, а также дополнительный кейс для переноски за $200 долларов, который обеспечивает дополнительную защиту и удобство в путешествиях.
Одной из ключевых особенностей устройства является его система крепления.
По словам MKBHD, для гарнитуры существует два вида ремней: Solo Knit и Dual Loop. Solo Knit предназначен для более легкого и менее заметного ношения, в то время как Dual Loop обеспечивает дополнительную поддержку и распределение веса, что идеально подходит для длительного использования.
Что касается технических характеристик, Apple Vision Pro получил внешний аккумулятор емкостью 3166 мАч, обеспечивающий до трех часов автономной работы.
Устройство поддерживает зарядку мощностью 30 Вт, что обеспечивает быстрое восстановление энергии.
Напомним, что релиз шлема для всех желающих состоится уже 2 февраля. Продажи пока что стартуют лишь в США.