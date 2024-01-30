Первый обзор шлема Apple Vision Pro вышел за два дня до выхода устройства

Для шлема имеются специальные линзы Zeiss для людей с нарушениями зрения, а также дополнительный кейс для переноски за $200 долларов, который обеспечивает дополнительную защиту и удобство в путешествиях.

Одной из ключевых особенностей устройства является его система крепления.

По словам MKBHD, для гарнитуры существует два вида ремней: Solo Knit и Dual Loop. Solo Knit предназначен для более легкого и менее заметного ношения, в то время как Dual Loop обеспечивает дополнительную поддержку и распределение веса, что идеально подходит для длительного использования.