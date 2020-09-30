Первый полет российской многоразовой ракеты состоится в 2021 году

Дальнейшими работами по проекту должно заняться недавно созданное “Конструкторское бюро им. Бартини”, входящее в структуру госкорпорации Роскосмос, сообщает агентство ТАСС. Ожидается, что в состав нового бюро войдут не только молодые специалисты отрасли, но и немалое количество уже ушедших из компании инженеров и управленцев ПАО “Ильюшин”.