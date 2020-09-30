Наука и технологии
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Первый полет российской многоразовой ракеты состоится в 2021 году
Для ее создания собрали новое конструкторское бюро
Генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев заявил, что первый полет российской многоразовой ракеты “Крыло-СВ” состоится уже в 2021 году. Именно его компания занималась подготовкой и защитой аванпроекта “Крыла”.
Дальнейшими работами по проекту должно заняться недавно созданное “Конструкторское бюро им. Бартини”, входящее в структуру госкорпорации Роскосмос, сообщает агентство ТАСС. Ожидается, что в состав нового бюро войдут не только молодые специалисты отрасли, но и немалое количество уже ушедших из компании инженеров и управленцев ПАО “Ильюшин”.
Работы идут в плановом порядке, сейчас создается новое КБ под этот проект. Разрабатывается внешний облик изделия. Первые полёты на дозвуковом режиме — конец следующего года.
Напомним, что ранее заявлялось о способности новейшей ракеты-носителя выводить до 600 килограмм на низкую околоземную орбиту. Отличительной особенностью аппарата должна стать его способность возвращаться к месту старта.