Наука и технологии
01:59, 26 марта 2023
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Первый полёт проблемного космического корабля Starliner с экипажем на борту так и не состоялся

По неясным причинам

Первый полёт, считающегося проблемным, космического корабля Boeing Starliner, запланированный на конец апреля, всё-таки отложили. Несмотря на подготовленный для этой миссии экипаж. Об этом сообщила заместитель администратора NASA по космическим операциям Кэти Людерс.

Первый полёт проблемного космического корабля Starliner с экипажем на борту так и не состоялся

Фото: Abcnews.go.com

По словам госслужащей, сроки запуска корабля пока не известны, и, вероятнее всего, будут сообщены в ближайшее время. В текущий момент инженеры NASA вместе со специалистами Boeing изучают готовность корабля к полёту. Отмечается, что предполётные проверки по каким-то неназванным причинам заняли больше времени, чем планировалось изначально.

Так или иначе, но полёт Starliner состоится не ранее, чем назначенная на конец мая туристическая миссия Axiom Mission 2.

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