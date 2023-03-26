Первый полёт проблемного космического корабля Starliner с экипажем на борту так и не состоялся

По словам госслужащей, сроки запуска корабля пока не известны, и, вероятнее всего, будут сообщены в ближайшее время. В текущий момент инженеры NASA вместе со специалистами Boeing изучают готовность корабля к полёту. Отмечается, что предполётные проверки по каким-то неназванным причинам заняли больше времени, чем планировалось изначально.

Так или иначе, но полёт Starliner состоится не ранее, чем назначенная на конец мая туристическая миссия Axiom Mission 2.