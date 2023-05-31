Первый полёт России на Луну перенесли. Пока что на август 2023 года

Дата мероприятия сместилась с июля на август 2023 года. Причиной такого решения называют необходимость дополнительных испытаний и сложность баллистико-навигационного обеспечения.

На данный момент аппарат «Луна-25» проходит заключительный цикл испытаний на Земле, включая моделирование мягкой посадки на поверхность Луны.

Эта миссия станет первым российским проектом такого уровня с 1976 года. Она предполагает отправку автоматического лунного зонда для исследования района южного полюса Луны, вблизи кратера Богуславского.

Отметим, что ранее запуск «Луны-25» планировался до конца лета 2022 года, затем до конца того же года. После этого старт перенесли на 13 июля 2023 года и вот, внезапно, его снова отложили, уже до августа.

В будущем также планируется выполнение миссий «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28», с высадкой космонавтов на естественынй спутник Земли через 10 лет.