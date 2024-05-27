Первый пользователь мозгового чипа Neuralink попросил об апгрейде

Напомним, что нейроимплант был установлен в его мозг в конце января 2024 года, и Арбо, парализованный ниже плеч уже около 8 лет, надеется на новые возможности, которые могут изменить его жизнь.

В частности, Нолан хотел бы использовать чип для управления роботом Optimus и автопилотной системой электромобиля Tesla. Эти функции могли бы сделать его более независимым от помощи окружающих.

Отметим, что уже сейчас мозговой имплантат значительно облегчает жизнь Арбо. С его помощью он может выполнять различные повседневные задачи, такие как включение музыки или телевизора, а также играть в видеоигры.

Одним из его любимых проектов является Civilization VI, в которую он может играть с помощью имплантата.

Однако Арбо стремится к большему и надеется, что апгрейд устройства позволит ему значительно расширить свои возможности.