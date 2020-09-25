Первый президент СССР предсказал уменьшение военных расходов из-за COVID-19

Политик также отметил, что пандемия коронавируса является крайне серьезной угрозой для всей нашей цивилизации, в связи с чем всему миру необходимо задуматься о прекращении конфликтов, приводит слова из оригинального материала агентство ТАСС:

Пандемия нового коронавируса, унесшая жизни сотен тысяч человек, представляет собой новый вызов, угрожающий современной цивилизации. Слова и военная сила не работают против нее. Мир должен обратить особое внимание на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить все конфликты и предложение Горбачева, касающееся того, что страны должны сократить свои военные бюджеты на 10-15%.

Также первый президент СССР рассказал, что в связи с коронавирусной эпидемией, многие страны ослабли как экономически, так и финансово, из-за чего уже не могут продолжать гонку вооружений.