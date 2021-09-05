Первый принтер Huawei под управлением собственной «замены Android» впервые «засветился» на фото

Выглядит новинка минималистично, но симпатично. Внешне она похожа на множество других аналогичных устройств. Разве что надпись Huawei на фронтальной панели демонстрирует, что девайс выпускается китайским IT-гигантом.

Само изображение обнаружили энтузиасты в фирменном приложении компании Smart Life. И хоть на данный момент нет никакой точной информации о названии устройства, есть предположение, что называться оно будет Mate Paper, пишет ITHome.