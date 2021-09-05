Первый принтер Huawei под управлением собственной «замены Android» впервые «засветился» на фото

Первый принтер Huawei под управлением собственной «замены Android» впервые «засветился» на фотоКомпания пошла по стопам Xiaomi?
Выглядит новинка минималистично, но симпатично. Внешне она похожа на множество других аналогичных устройств. Разве что надпись Huawei на фронтальной панели демонстрирует, что девайс выпускается китайским IT-гигантом.
Само изображение обнаружили энтузиасты в фирменном приложении компании Smart Life. И хоть на данный момент нет никакой точной информации о названии устройства, есть предположение, что называться оно будет Mate Paper, пишет ITHome.
По крайней мере, именно такая версия приходит в голову первой, учитывая, что Huawei буквально недавно зарегистрировала соответствующую торговую марку.
Напомним, что ранее стало известно о том, что условный Huawei Mate Paper будет работать под управлением собственной «замены Android» компании — HarmonyOS.