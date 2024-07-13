Первый российский беспилотный трамвай запустят в сентябре 2024

В сентябре в Москве начнут курсировать беспилотные трамваи с пассажирами. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по транспорту Максим Ликсутов. Он отметил, что на данный момент трамвай прошёл около 400 километров в тестовом режиме без происшествий или сбоев в работе.

Согласно планам, к сентябрю этот беспилотный трамвай, который уже выполняет 90% операций автоматически через нейронные сети, начнёт перевозить пассажиров. Это значит, что технология автопилота продолжает развиваться, и уже в ближайшее время её можно будет использовать в повседневной городской жизни.

В конце следующего года планируется запустить беспилотные трамваи в автоматическом режиме на улицы Москвы. В кабине трамвая будет присутствовать стажёр-машинист, который будет следить за работой транспортного средства.