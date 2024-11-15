Первый российский прибор для измерения сахара без проколов испытают на людях

Учёные Сеченовского университета разработали новый тип глюкометра, позволяющий измерять уровень сахара и гликированного гемоглобина в крови без проколов. По словам Екатерины Поликер, одной из авторов разработки и главы стартапа HemoTech AI, устройство использует рамановскую спектроскопию и машинное обучение для анализа данных. Она пояснила, что прибор работает на основе оптических технологий, включающих линзы, фильтры и специальную фотоматрицу.

Поликер сравнила работу устройства с плазменным телевизором, где пиксели экрана получают сигналы, преобразуя их в изображение. В этом случае луч проникает через кожу, отражается от тканей и возвращается на фильтры, которые отсекают лишние сигналы от воды, жиров и других веществ. Оставшийся нужный сигнал поступает на фотоматрицу, где искусственный интеллект обрабатывает данные и рассчитывает уровень глюкозы.

Сейчас разработка проходит испытания в трёх лабораториях, пока только на образцах крови из использованных пробирок. Погрешность измерений составляет около 8% для глюкозы и 5-6% для гликированного гемоглобина. Учёные ожидают, что через несколько месяцев завершат тесты и получат разрешение на клинические испытания на людях.