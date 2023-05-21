Первый российский робот-дворецкий начал работу в ОАЭ

За его создание отвечала российская компания Promobot из Перми. Новое устройство — первый робот этой компании, который работает за пределами России.

Мухамед прекрасно справляется со своими обязанностями. Он встречает гостей, помогает им с заселением и выселением, а также выдаёт и принимает ключи-карты от номеров.

Если вы гость отеля, вам просто нужно показать Мухамеду свой паспорт, чтобы получить ключ.

Но на этом возможности Мухамеда не заканчиваются. Он также может помочь заказать такси или трансфер, и даже проконсультировать по вопросам услуг отеля, его инфраструктуры и специальных предложений. Так что если вам что-то неясно, вы всегда можете спросить Мухамеда.

По словам создателей, их робот — первый в своём роде в Объединённых Арабских Эмиратах, кто умеет распознавать паспортные данные и выдавать ключи от номеров. Это означает, что заселение в отель стало ещё прощё и быстрее.

Напомним, что роботы Promobot уже успели показать себя в России. С 2018 года они работают в МФЦ в Москве, Екатеринбурге, Перми, Якутске и других городах.

Там роботы помогают сокращать время работы сотрудников МФЦ примерно на 40 минут каждый день. А с марта 2023 года робот-дворецкий от Promobot работает в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области.