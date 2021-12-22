Первый российский самолёт совершил полёт на биотопливе

Рейс был совершён на новом Airbus A320 Neo из Тулузы, с завода, на котором самолёт был построен, и прибыл в Домодедово. Самолёт заправили смесью классического авиационного и биотоплива SAF. Доля органики составила 10%. На данном рейсе выбросы CO2 сократились на 7%, или 1,7 тонны.

Полёт на биотопливе признали успешным и перспективным. «Для нас это возможность продемонстрировать, что такие полеты реальны, и за ними будущее экологичных авиаперевозок. Крайне важно разработать законодательную базу, которая позволит сертифицировать SAF в России и использовать его на регулярных рейсах», — отметила директор S7 Татьяна Филева.