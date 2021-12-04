Первый российский спутник для показа рекламы из космоса запустят в 2022 году

Проект, именуемый «Созвездием», подразумевает развёртывание полноценной спутниковой группировки, которая и возьмёт на себя задачу по демонстрации «космической рекламы». Для этого аппараты оснастят специальной лазерной системой передачи визуальной и цифровой информации.

По словам представителей Avant Space, примерный охват такой рекламы составит более 1 млрд человек. При этом увидеть её смогут жители более 130 крупнейших городов планеты.

Запуск первого спутника намечен уже на 2022 год. Тогда же планируется и начало демонстрации рекламы на ночном небе с помощью спутников на орбите Земли, рассказали в российском стартапе.