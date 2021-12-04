Первый российский спутник для показа рекламы из космоса запустят в 2022 году

Наука и технологии
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Первый российский спутник для показа рекламы из космоса запустят в 2022 годуТеперь от рекламы не спрячешься и на ночном небе
Как стало известно, российский стартап Avant Space уже совсем скоро запустит свой первый спутник, призванный обеспечить показ рекламы из космоса.
Проект, именуемый «Созвездием», подразумевает развёртывание полноценной спутниковой группировки, которая и возьмёт на себя задачу по демонстрации «космической рекламы». Для этого аппараты оснастят специальной лазерной системой передачи визуальной и цифровой информации.
По словам представителей Avant Space, примерный охват такой рекламы составит более 1 млрд человек. При этом увидеть её смогут жители более 130 крупнейших городов планеты.
Запуск первого спутника намечен уже на 2022 год. Тогда же планируется и начало демонстрации рекламы на ночном небе с помощью спутников на орбите Земли, рассказали в российском стартапе.
Источник: ТАСС