Первый шаг к профсоюзу? Яндекс.Доставка создаст комитет независимых курьеров

Теперь этот опыт сервис распространит на все регионы присутствия. Суть работы комитета независимых курьеров заключается в пересмотре ограничения доступа к заказам провинившихся курьеров. Для этих целей создаётся группа разбора, в которой на добровольной основе участвуют курьеры, а также представитель Яндекс.Доставки.

Все члены комитета выслушивает аргументы обеих сторон — и курьера, подавшего заявку на пересмотр, и представителя сервиса. После этого комитет решает, что делать — сохранить ограничение либо восстановить доступ к заказам.

Но курьеру будет отказано в пересмотре ограничений, если зафиксированы неоднократные подтверждённые нарушения правил Яндекс.Доставки, или если курьер передавал свою учётную запись другому человеку.