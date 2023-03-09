Первый шаг к профсоюзу? Яндекс.Доставка создаст комитет независимых курьеров

Первый шаг к профсоюзу? Яндекс.Доставка создаст комитет независимых курьеровКомитет уже создан, но работает ограничено
Сервис Яндекс.Доставка объявил о введении комитета независимых курьеров для пересмотра ограничения доступа к заказам тех курьеров, кто нарушил правила сервиса. Комитет был создан в ноябре 2022 года, его работа тестировалась в Альметьевске, Астрахани, Саранске, Набережных Челнах и Нальчике и не предавалась широкой огласке.
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Теперь этот опыт сервис распространит на все регионы присутствия. Суть работы комитета независимых курьеров заключается в пересмотре ограничения доступа к заказам провинившихся курьеров. Для этих целей создаётся группа разбора, в которой на добровольной основе участвуют курьеры, а также представитель Яндекс.Доставки.
Все члены комитета выслушивает аргументы обеих сторон — и курьера, подавшего заявку на пересмотр, и представителя сервиса. После этого комитет решает, что делать — сохранить ограничение либо восстановить доступ к заказам.
Но курьеру будет отказано в пересмотре ограничений, если зафиксированы неоднократные подтверждённые нарушения правил Яндекс.Доставки, или если курьер передавал свою учётную запись другому человеку.