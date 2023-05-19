Первый спутник, произведенный в Ростовской области, запустят уже 27 июля

В конце июня на орбиту с космодрома «Восточный» отправится первый космический спутник ArcCube-01, разработанный в Ростовской области. Главная цель этого спутника — проведение школьных экспериментов, связанных с безопасной передачей информации. Региональное министерство политики и коммуникаций сообщило, что подготовительные мероприятия по запуску близятся к завершению, и официальная дата выведения спутника на орбиту назначена на 27 июня 2023 года.

ArcCube-01 будет играть важную роль в школьном образовании, предоставляя инструменты для проведения экспериментов по организации безопасного канала передачи информации. Этот космический аппарат будет использоваться для вещания в радиолюбительском диапазоне частот. Он компактен, его размеры составляют всего 30 см х 10 см х 10 см, и его ожидаемая орбитальная высота составит около 550 км от поверхности Земли. Управление спутником будет осуществляться из специального центра управления, расположенного в Ростове-на-Дону.

Проект ArcCube-01 стал реальностью благодаря совместному усилию организации «Фирон» из Ростовской области и Центра космических технологий «Арктурус» НИИ «Спецвузавтоматика». В 2021 году эта команда выиграла федеральный конкурс программы «Дежурный по планете» и получила финансирование для реализации своего космического проекта. В августе 2021 года спутник ArcCube-01 был представлен на официальной презентации, проходившей в правительстве Ростовской области.