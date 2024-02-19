Первый университет Илона Маска оказался на грани банкротства

Университет столкнулся с финансовыми трудностями из-за сокращения федерального финансирования, сокращения студенческого спроса и инфляции.

Ситуация вынудила учебное заведение принять различные экономические меры, такие как поэтапное закрытие некоторых программ и факультетов, а также заморозка найма персонала.

Недостаток финансирования также привел к сокращению курсов, особенно в гуманитарных и художественных областях.

Queen's University, основанный в 1841 году и известный своими академическими достижениями и знаменитыми выпускниками, включая Илона Маска, столкнулся с угрозой банкротства, поскольку дефицит бюджета продолжает увеличиваться.

На данный момент университет принял ряд мер, чтобы попытаться устранить эту проблему, но будущее остается неопределенным.