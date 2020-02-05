Наука и технологии
Сегодня 20:20
Первый в истории фильм "перевыпустили" в разрешении 4К
Не без изъянов, но все же выглядит эффектно
В сети появилось видео с обновленной версией культового фильма "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" братьев Люмьер. Основной особенностью данной кинокартины является тот факт, что это в принципе самый первый фильм в истории — его выпустили в далеком 1896 году.
Свежая версия “Прибытия” может похвастаться высоким разрешением 4К, а автором данного “ремейка” стал менеджер по продукту издательского дома "Комитет" Денис Ширяев. Так, благодаря нейросетям, он сумел увеличить разрешение исходного видео, а также довести частоту кадров до 60 в секунду. Ну а так как в оригинале звука не было, Ширяев решил добавить его сам — как выразился автор работы “ради атмосферы".
Менеджер по продуктам “Комитета” уже высказался, что на этом он не планирует останавливаться и следующим этапом является добавление цвета в фильм.