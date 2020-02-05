Первый в истории фильм "перевыпустили" в разрешении 4К

Свежая версия “Прибытия” может похвастаться высоким разрешением 4К, а автором данного “ремейка” стал менеджер по продукту издательского дома "Комитет" Денис Ширяев. Так, благодаря нейросетям, он сумел увеличить разрешение исходного видео, а также довести частоту кадров до 60 в секунду. Ну а так как в оригинале звука не было, Ширяев решил добавить его сам — как выразился автор работы “ради атмосферы".

Менеджер по продуктам “Комитета” уже высказался, что на этом он не планирует останавливаться и следующим этапом является добавление цвета в фильм.