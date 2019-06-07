Первый в мире «бесконечный» бассейн создадут в Лондоне

Британская компания Compass Pools представила концепт необычного открытого бассейна, который будет создан на крыше 200-метрового небоскрёба с видом на город и обзором на 360 градусов.

Отмечается, что это первый в мире подобный проект. Бассейн объёмом в 600 тысяч литров увенчает собой 55-этажный отель. Партнёры ещё должны подписать контракт, но ориентировочно строительство начнётся в 2020 году.