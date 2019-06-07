Первый в мире «бесконечный» бассейн создадут в Лондоне

Британская компания Compass Pools представила концепт необычного открытого бассейна, который будет создан на крыше 200-метрового небоскрёба с видом на город и обзором на 360 градусов.
Отмечается, что это первый в мире подобный проект. Бассейн объёмом в 600 тысяч литров увенчает собой 55-этажный отель. Партнёры ещё должны подписать контракт, но ориентировочно строительство начнётся в 2020 году.
Бассейн с прозрачными бортиками и полом создаёт иллюзию «бесконечности», а пловцы смогут видеть отель внизу и наслаждаться видом на город. С другой стороны, постояльцы отеля смогут наслаждаться видом пловцов снизу. Поскольку Лондон известен своей непогодой, бассейн получит автоматическую систему подогрева.
Представленные изображения пока довольно сильно напоминают скриншоты знаменитого симулятора жизни Sims. Много вопросов вызвал способ, с помощью которого можно попасть в бассейн и выбраться из него — на рендерах нет ни лестниц, ни лифта. Однако технический директор и дизайнер бассейна раскрыл загадку — будет использоваться вращающаяся винтовая лестница, вырастающая прямо из пола при необходимости, а также двери как на подводной лодке, так что пользователи смогут почувствовать себя этаким Джеймсом Бондом.