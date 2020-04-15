Первый в мире человек, испытавший вакцину от коронавируса, рассказал о своем самочувствии

”В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все — после этого все было в порядке”, — отметила Халлер. Она также сообщила, что решилась на добровольное введение вакцины, поскольку хотела внести личный вклад в борьбу с коронавирусом нового типа. Женщина уверена, что рано или поздно ученые смогут выявить эффективную вакцину, а она, в свою очередь, сможет быть гордой за то, что стала частью победы над COVID-19.

Сообщается, что в скором времени женщине планируется ввести вторую дозу вакцины. Кроме того, врачи будут отслеживать ее состояние вплоть до весны следующего года.