Первый в мире человек с мозговым чипом Neuralink получил первое обновление спустя 100 дней после вживления

Благодаря этому апдейту, сигналы, передаваемые чипом, стали более чёткими и стабильными, что существенно улучшило качество его жизни.

Арбо, страдающий от последствий травмы спинного мозга, отметил заметные улучшения в управлении различными устройствами.

С помощью Neuralink он смог вновь наладить активное общение с близкими и друзьями, а также самостоятельно играть в шахматы и видеоигры, такие как Civilization VI и Mario Kart.

По словам разработчиков импланта, последующие обновления позволят Арбо управлять роботизированными протезами рук, инвалидными колясками и другими адаптивными технологиями.

Эти инновации могут радикально изменить жизнь людей, столкнувшихся с подобными травмами, предоставляя им больше самостоятельности и контроля над своей повседневной активностью.