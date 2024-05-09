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Наука и технологии
Опубликовано 09 мая 2024, 08:46
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Первый в мире человек с мозговым чипом Neuralink получил первое обновление спустя 100 дней после вживления

И ведь это только начало…
Ноланд Арбо, первый человек, которому был имплантирован мозговой чип Neuralink, получил первое значимое обновление программного обеспечения спустя 100 дней после операции.
Первый в мире человек с мозговым чипом Neuralink получил первое обновление спустя 100 дней после вживления
© Ferra

Благодаря этому апдейту, сигналы, передаваемые чипом, стали более чёткими и стабильными, что существенно улучшило качество его жизни.

Арбо, страдающий от последствий травмы спинного мозга, отметил заметные улучшения в управлении различными устройствами.

С помощью Neuralink он смог вновь наладить активное общение с близкими и друзьями, а также самостоятельно играть в шахматы и видеоигры, такие как Civilization VI и Mario Kart.

По словам разработчиков импланта, последующие обновления позволят Арбо управлять роботизированными протезами рук, инвалидными колясками и другими адаптивными технологиями.

Эти инновации могут радикально изменить жизнь людей, столкнувшихся с подобными травмами, предоставляя им больше самостоятельности и контроля над своей повседневной активностью.

Источник:Twitter
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Мозг
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#Илон Маск