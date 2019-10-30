Первый в мире город оснастят огромным аккумулятором вместо газовых электростанций

Согласно имеющимся данным, если все пойдет по плану, то Ravenswood Development, нынешний владелец заводов, займется производством и размещением батарей в три этапа, причем первый из них будет завершен уже к марту 2021 года. Касательно планов по завершению оставшихся двух этапов никакой информации пока нет.

Важно отметить, что представители Ravenswood Development заявили, что энергия, которая будет запасаться в аккумуляторах, потенциально может поступать и из не совсем экологичных источников, таких как уголь или природный газ. Но при этом не стоит забывать, что новые батареи все равно будут более экологичными, чем газ.