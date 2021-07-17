Первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост появился в Амстердаме

Сообщается, что реализовывать этот мост голландская компания MX3D начала еще четыре года назад, и занял этот процесс порядка шести месяцев. На начальных этапах специалисты распечатали основные детали, наслаивая металл, а затем приваривали полученные части друг к другу. В результате получилась двенадцатиметровая конструкция.

Причем для оценки прочности специалисты оснастили мост сенсорами, которые выявляют изменения от пешеходной нагрузки. Анализ полученных данных позволит выявить, прогибается ли сталь от шагов, а также подсчитать, сколько людей перемещаются по конструкции каждый день.

Сообщается, что если данный мост окажется достаточно прочным, такую технологию начнут использовать и в других проектах строительной отрасли.