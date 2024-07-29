Первый в мире пациент получил искусственное сердце с магнитно-левитирующим ротором

Устройство разработано компанией BiVACOR в сотрудничестве с Техасским институтом сердца. Искусственное сердце, названное Total Artificial Heart (TAH), изготовлено из титана.

В отличие от обычной пересадки сердца, эта операция рассматривается как временное решение — искусственное сердце не является заменой человеческому, а служит временной мерой до получения нового сердца для пересадки.

Но это все еще важное событие, т.к в будущем технология позволит людям, находящимся в очереди за настоящим сердцем, жить без опасений.

Согласно отчету из Interesting Engineering, первая операция по имплантации устройства BiVACOR была проведена в медицинском центре Baylor St. Luke's в Техасе 9 июля 2024 года.