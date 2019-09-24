Первый в мире плавучий энергоблок оснастят связью "Ростелеком"

Компания передаст энергоблоку качественные спутниковые каналы связи, безлимитный интернет, а также доступ к местной и междугородней связи. Сообщается, что в рамках контракта будет созданы выделенные каналы и телефоны, чтобы иметь возможность экстренной связи в чрезвычайных ситуациях, а также реализована круглосуточная техническая поддержка. Услуги “Ростелекома” будут оказываться до конца 2022 года.

Напомним, что плавучая атомная электростанция будет основана в городе Певек. С помощью ядерной установки планируется снабдить не только город, но еще и Чукотский автономный округ.