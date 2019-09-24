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Первый в мире плавучий энергоблок оснастят связью "Ростелеком"

А также безлимитным интернетом
Стало известно, что “Ростелеком” заключил государственный контракт с “Российским концерном по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях”, согласно которому компания обязуется оснастить плавучий энергоблок на Чукотке собственной связью.

Компания передаст энергоблоку качественные спутниковые каналы связи, безлимитный интернет, а также доступ к местной и междугородней связи. Сообщается, что в рамках контракта будет созданы выделенные каналы и телефоны, чтобы иметь возможность экстренной связи в чрезвычайных ситуациях, а также реализована круглосуточная техническая поддержка. Услуги “Ростелекома” будут оказываться до конца 2022 года.

Напомним, что плавучая атомная электростанция будет основана в городе Певек. С помощью ядерной установки планируется снабдить не только город, но еще и Чукотский автономный округ.

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