Первый VR/AR-шлем Apple будет стоить около $4000. Стала известна причина столь высокой цены новинки

Безусловно, все эти запчасти важны, но они также отвечают и за потенциально высокую стоимость новинки. Интернет-источники пророчат устройству цену в $3-4 тыс.

У многих пользователей возник вопрос — почему так дорого? Ответить на него попытался популярный аналитик Минг-Чи Куо. Он рассказал о пяти компонентах, составляющих внутренности гарнитуры.

Ожидается, что их в шлеме будет целый вагон, включая два процессора от TSMC. Известно, что один из них — это Apple M2, используемый также в компьютерах Mac и iPad Pro.

Другие компоненты будут представлены Micro OLED-дисплеем, корпусом от Everwin Precision, 12-камерным модуле и внешним блоком питания.