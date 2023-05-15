Наука и технологии
10:58, 15 мая 2023
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Первый VR/AR-шлем Apple будет стоить около $4000. Стала известна причина столь высокой цены новинки

Судя по всему, цена будет оправдана

По данным свежих отчётов, у Apple сразу несколько поставщиков для первого VR/AR-гарнитуры компании. Каждый из которых играет решающую роль в запуске, обеспечивая необходимые компоненты.

Безусловно, все эти запчасти важны, но они также отвечают и за потенциально высокую стоимость новинки. Интернет-источники пророчат устройству цену в $3-4 тыс.

У многих пользователей возник вопрос — почему так дорого? Ответить на него попытался популярный аналитик Минг-Чи Куо. Он рассказал о пяти компонентах, составляющих внутренности гарнитуры.

Ожидается, что их в шлеме будет целый вагон, включая два процессора от TSMC. Известно, что один из них — это Apple M2, используемый также в компьютерах Mac и iPad Pro.

Другие компоненты будут представлены Micro OLED-дисплеем, корпусом от Everwin Precision, 12-камерным модуле и внешним блоком питания.

Источник:Wccftech
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