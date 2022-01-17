Первый VR-шлем Apple будет в два раза дороже MacBook Air с новейшим чипом M1

При этом столь высокая цена объясняется специалистом не только жадностью Apple. По словам Гурмана, техническая оснащённость новинки будет находиться на очень высоком уровне, что делает себестоимость продукта выше большинства конкурентов.

Напомним, что ранее в сети появилась информация, согласно которой шлем виртуальной реальности Apple выйдет не раньше 2023 года.