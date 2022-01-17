Наука и технологии
Сегодня в 10:59
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Первый VR-шлем Apple будет в два раза дороже MacBook Air с новейшим чипом M1

И этому есть вполне логичное объяснение
Практически весь 2021 год по сети ходили те или иные слухи о первом VR-шлеме Apple. Теперь же авторитетный инсайдер сообщил, сколько будет стоить долгожданная новинка.
Первый VR-шлем Apple будет в два раза дороже MacBook Air с новейшим чипом M1

По словам Марка Гурмана, AR/VR-шлем яблочной корпорации будет стоить не менее 2 тыс долларов (152 тыс рублей). Для сравнения, полноценный ноутбук компании — MacBook Air M1 — в минимальной комплектации стоит в два раза дешевле — 999 долларов.

Apple обычно берёт за продукты немного больше, чем её конкуренты, фиксируя маржу, которая помогла ей стать одной из самых прибыльных компаний по производству бытовой электроники за всю историю.

Марк Гурман

При этом столь высокая цена объясняется специалистом не только жадностью Apple. По словам Гурмана, техническая оснащённость новинки будет находиться на очень высоком уровне, что делает себестоимость продукта выше большинства конкурентов.

Напомним, что ранее в сети появилась информация, согласно которой шлем виртуальной реальности Apple выйдет не раньше 2023 года.

Источник: Bloomberg
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