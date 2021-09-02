Первый VR-шлем Apple не сможет полноценно работать без подключения к iPhone

Так, по данным The Information, девайс скорее будет напоминать WiFi-версию Apple Watch. То есть он, как и смарт-часы, будет требовать подключения к iPhone, чтобы демонстрировать максимальную функциональность.

Источники также заявляют, что Apple VR смогут подключаться и к прочей технике купертиновцев. Именно мощность сторонних девайсов, вроде как, будет использоваться для запуска игр и приложений.

В самом шлеме также будет установлен 5-нм чип. Но его основной задачей скорее будет передача данных с iPhone/Mac на сам шлем.

Отметим, что по последним данным, Apple VR должны представить уже в 2022 году. Вероятнее всего, случится это либо в рамках WWDC 2022, либо на осенней презентации, одновременно с iPhone 14.