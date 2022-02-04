Первый запуск ракеты китайским истребителем J-31 попал на видео

Что интересно, данная модель боевого самолёта совершила свой первый полёт ещё 10 лет назад — в далёком 2012 году. Правда, с тех пор процесс его разработки как будто держался в секрете — о нём было мало что слышно.

Свежий же ролик продемонстрировал, что от создания J-31 никто не отказывался. При этом, стоит отметить, что дополнительной информацией о новинке Китай не поделился. Более того, часть экспертов допускает, что перед нами обыкновенная компьютерная графика, а не реальные съёмки.

Стоит отметить, что широкое внимание к самолёту приковано еще и потому, что не так давно совершил первый полет его палубный вариант, получивший название J-XY или J-35.