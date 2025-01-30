Первым партнёром платёжного сервиса Х Money Илона Маска станет Visa

Именно Visa станет первым партнёром платёжного сервиса Х Money: Илон Маск давно горит желанием создать «суперприложение для всего». Как отмечает TechCrunch, компания Х Money будет использовать Visa Direct — инструмент Visa для денежных переводов в режиме реального времени, что предполагает «загрузку денег в кошелёк X Money, подключения к дебетовой карте для оплаты другим пользователям и перевода денег обратно на ваш банковский счёт».

Линда Яккарино заявила, что это первое из «многих больших объявлений», связанных с X Money в этом году. На данный момент компания только объявила о партнёрстве, но ещё не запустила продукт.