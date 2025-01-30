Первым партнёром платёжного сервиса Х Money Илона Маска станет Visa

Опубликовано 30 января 2025, 16:301 мин.
Первым партнёром платёжного сервиса Х Money Илона Маска станет VisaМаск к этому давно стремится
Генеральный директор соцсети X Линда Яккарино в своём официальном аккаунте сообщила, что платёжная система Visa станет первым партнёром компании Илона Маска на рынке финансовых услуг.
Именно Visa станет первым партнёром платёжного сервиса Х Money: Илон Маск давно горит желанием создать «суперприложение для всего». Как отмечает TechCrunch, компания Х Money будет использовать Visa Direct — инструмент Visa для денежных переводов в режиме реального времени, что предполагает «загрузку денег в кошелёк X Money, подключения к дебетовой карте для оплаты другим пользователям и перевода денег обратно на ваш банковский счёт».
Линда Яккарино заявила, что это первое из «многих больших объявлений», связанных с X Money в этом году. На данный момент компания только объявила о партнёрстве, но ещё не запустила продукт.