Пессимисты оказались первыми претендентами на старческое слабоумие в преклонном возрасте

В исследовании участвовало 383 человека в возрасте от 25 до 27 лет, во вторую группу вошло 5042 человека 46 лет. Участники заполнили специализированный Опросник диспозиционного оптимизма, в котором вопросы строились относительно того, как респонденты видят своё будущее — в перспективном, оптимистичном ключе или в регрессивном, пессимистичном. При этом задачи на когнитивные способности у групп были различными.

Полезной нагрузкой к опроснику для молодых людей были задания на абстрактное мышление и вербальные способности из теста Векслера, тест Струпа и дополнительные тесты на беглость речи, моторные способности, торможение ответа и память. Участники из старшей группы выполняли только тест на память.

В результате эксперимента выяснилось, что оптимизм и пессимизм качественно связаны с когнитивными способностями. У молодых «оптимистов» был более высокий уровень абстрактного мышления как способности находить взаимосвязь между событиями, рассуждать, выявлять закономерности и решать абстрактные задачи. У таких людей был более развит словарный запас и моторные способности. У «пессимистов» из этой группы результаты были обратными.

В старшей группе «оптимизм» был связан с более высоким уровнем образования матери и высоким баллом в заданиях на память, а «пессимизм» обратно коррелировал с обоими параметрами, но фокус был на низком качестве памяти. То есть у людей в возрасте 46 лет, пессимистично настроенных в отношении своего будущего, уже наблюдались процессы ухудшения памяти.