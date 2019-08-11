Петербуржец снова стал лучшим программистом мира

Аспирант петербургского Университета ИТМО Геннадий Короткевич в шестой раз подряд победил на конкурсе Google Code Jam, получив звание лучшего программиста мира. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Такое достижение пока не удалось повторить ни одному участнику соревнований. Google Code Jam прошёл в этом году в Сан-Франциско 9 августа. Помимо триумфатора-петербуржца, в тройке лидеров соревнования японец Макото Соэджима и студент-дебютант MIT Эндрю Хе.

Google Jam считается одним из самых массовых чемпионатов программирования. Ежегодно в Google Jam принимают участие более 50 тысяч программистов со всего мира, из которых в финал выходят только 25 лучших. Приз за первое место составляет 15 000 долларов.

Геннадий Короткевич также является двукратным победителем международного чемпионата мира по программированию ICPC (2013 и 2015 годов), пятикратным победителем Яндекс.Алгоритма, а также победителем и призёром других международных конкурсов.

По итогам соревнований он набрал 143 балла, опередив Макото Соэджима (rng..58) из Японии и студента из MIT Эндрю Хе (ecnerwale) – оба набрали по 121 баллу.