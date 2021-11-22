Певица попросила не играть песни из её альбомов в случайном порядке, и Spotify "прогнулся"

Напомним, что ранее функция воспроизведения треков в рандомном порядке стояла в сервисе по умолчанию. Певица же попросила отключить “шаффл”, поскольку из-за него нарушается вся задумка нового альбома. Сервис согласился пойти на уступки. Пользователи в соцсети Twitter оценили функцию, поддержав Адель и сервис. Причем, что интересно, изменения коснулись не только нового альбома певицы, но и всех авторов в целом.

Отметим, что для прослушивания треков в случайном порядке стоит лишь активировать эту опцию на панели «Сейчас играет».