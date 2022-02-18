Pfizer доказала эффективность своего нового препарата от коронавируса

Эти животные были выбраны потому, что у них практически так же тяжело, как и людей, протекает коронавирус. Принцип действия препарата заключается в том, что действующее вещество разрушает главный фермент оболочки коронавируса — белок Mpro.

В ходе исследований выяснилось, что у заражённых животных даже при получении малой дозы паксловида в 5-7 раз ниже становилось концентрация вируса в лёгких. А если они получали двойную дозу, в организме прекращалось распространение вируса и значительно ускорялся процесс выздоровления.

При этом животные, получавшие паксловид, не заразили сородичей. На этом основании учёные заявили, что PF-332 паксловид может помочь в борьбе с коронавирусом, передающимся от животных к людям.

К тому же препарат, по словам специалистов, может защитить от штаммов «Дельта» и «Бета».