Наука и технологии
Сегодня 14:25
Philips обвинила Xiaomi в нарушении патентов
Предложив ограничить продажи смартфонов производителя в Индии
Стало известно, что представители компании Philips подали на Xiaomi в суд. Так, популярного китайского производителя обвиняют в нарушении патентов, предлагая при этом ограничить продажи некоторых устройств Xiaomi на индийском рынке.
Согласно данным источников, Philips уличила Xiaomi в нарушении некоторых патентов, связанных с HSPA, HSPA+ и LTE. Таким образом, если запрет будет одобрен, он затронет смартфоны, поддерживающие перечисленные технологии. Philips обратила к Высокому суду Дели с требованием выдать временный судебный запрет, который ограничит ввоз в Индию соответствующих смартфонов китайского гиганта.
Отмечается, что суд должен рассмотреть запрос Philips в рамках четырех недель и выдать ответ. По данным источников, следующее рассмотрение дела состоится 18 января.