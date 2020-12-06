Philips обвинила Xiaomi в нарушении патентов

Согласно данным источников, Philips уличила Xiaomi в нарушении некоторых патентов, связанных с HSPA, HSPA+ и LTE. Таким образом, если запрет будет одобрен, он затронет смартфоны, поддерживающие перечисленные технологии. Philips обратила к Высокому суду Дели с требованием выдать временный судебный запрет, который ограничит ввоз в Индию соответствующих смартфонов китайского гиганта.

Отмечается, что суд должен рассмотреть запрос Philips в рамках четырех недель и выдать ответ. По данным источников, следующее рассмотрение дела состоится 18 января.