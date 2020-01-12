Philips потребовал денег с производителей умных часов за технологии мониторинга активности

Согласно журналистам The Verge, нарушение коснулось сразу четырех патентов Philips, связанных с системой мониторинга активности, уведомлением тревоги, а также других опций. По словам представителей Philips, ранее компания на протяжении трех лет безуспешно обсуждала с Fitbit и Garmin возможность заключения лицензионных соглашений.

”Мы считаем, что претензии необоснованны и являются результатом неспособности Philips добиться успеха на рынке носимых устройств”, - заявили представители компании Fitbit.