Наука и технологии
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Philips потребовал денег с производителей умных часов за технологии мониторинга активности
Компания обвинила их в нарушении прав на патенты
Стало известно, что на данный момент комиссия по международной торговле Соединенных Штатов приступила к расследованию против разработчиков “умных” гаджетов Fitbit, Garmin, Ingram, Inventec и Maintek. Отмечается, что расследование было спровоцировано жалобой, поступившей регулятору от компании Philips, которая заявила о нарушении прав на патенты.
Согласно журналистам The Verge, нарушение коснулось сразу четырех патентов Philips, связанных с системой мониторинга активности, уведомлением тревоги, а также других опций. По словам представителей Philips, ранее компания на протяжении трех лет безуспешно обсуждала с Fitbit и Garmin возможность заключения лицензионных соглашений.
”Мы считаем, что претензии необоснованны и являются результатом неспособности Philips добиться успеха на рынке носимых устройств”, - заявили представители компании Fitbit.