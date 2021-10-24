Philips представил недорогой карманный проектор с изображением размером 75 дюймов

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Philips представил недорогой карманный проектор с изображением размером 75 дюймовВыглядит интересно, да и цена привлекательная
В последние годы многие производители телевизоров активно работают над улучшением сегмента недорогих устройств. Уже сегодня можно купить 55-дюймовый телевизор от условной Xiaomi за 400-500 долларов.
Но, как оказалось, можно пойти и по другому пути. Вместо домашнего ТВ выпустить проектор, который позволит добиться показателя на в 55, а в целых 75 дюймов. При этом по цене 300 долларов (около 21 тыс рублей).
Именно так и сделала Philips, представив свою новинку — проектор GoPix 1. Устройство имеет на удивление маленький размер: 78,2 × 120 × 18 мм. Его вес составляет всего лишь 245 г.
Размер проецируемого им изображения может варьироваться от 10 до 75 дюймов. Единственное слабое место устройства — разрешение. Оно находится на уровне 854 × 480 пикселей.
Старт продаж новинки намечен уже на 20 ноября 2021 года. Заявленный срок её службы (в первую очередь из-за ограничений источника света) достигает 20 тыс часов.
Источник: Notebookcheck