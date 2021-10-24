Philips представил недорогой карманный проектор с изображением размером 75 дюймов

Но, как оказалось, можно пойти и по другому пути. Вместо домашнего ТВ выпустить проектор, который позволит добиться показателя на в 55, а в целых 75 дюймов. При этом по цене 300 долларов (около 21 тыс рублей).

Именно так и сделала Philips, представив свою новинку — проектор GoPix 1. Устройство имеет на удивление маленький размер: 78,2 × 120 × 18 мм. Его вес составляет всего лишь 245 г.