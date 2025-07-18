Philips представила 24-дюймовый монитор с 610 Гц для фанатов видеоигр

Новинка оснащена 24,1-дюймовой Fast TN матрицей с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Это решение ориентировано на поклонников шутеров и киберспортивных игр, где важны высокая скорость отклика и плавность изображения.

Заявленное время отклика GtG составляет 0,3 мс, а в режиме максимального ускорения — 0,1 мс. Яркость достигает 500 нит в пике, а сертификация VESA DisplayHDR 400 подтверждает базовую поддержку HDR-контента.

Монитор обеспечивает 99,8% покрытия sRGB и 93,6% DCI-P3, что для TN-матрицы является значительным улучшением в плане цветопередачи.

Evnia 24M2N5200X оснащен двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, USB-хабом (1× USB-B, 2× USB-A) и аудиовыходом. Стоимость новинки в Китае составляет 5999 юаней (около $830).